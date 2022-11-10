Подоляк: Генералы РФ умоляют о перерыве в войне из-за истощенной армии

Российские генералы умоляют о перерыве в войне против Украины из-за истощения армии, но ВСУ продолжат освобождать временно оккупированные регионы, сообщает Новое время.

Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Зачем России «переговоры» и «замораживание войны», понятно: генералы умоляют о перерыве для истощенной армии, а Кремль стремится зафиксировать хоть какие-то территориальные «победы" , — пишет Подоляк в Twitter.

Он подчеркнул, что таким образом войска РФ пытаются не выглядеть «полными лузерами». Подоляк добавил, что Украине это не нужно и ВСУ продолжат освобождать временно захваченные территории.

"Но зачем это Украине? Продолжаем освобождать свои территории" , — подчеркнул он.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу публично приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

Также 9 ноября пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что россияне готовы вести переговоры с Украиной «с учетом тех реалий, которые складываются на данный момент». Комментируя эти слова Захаровой, в МИД Украины заявили, что Россия имитирует готовность к диалогу, а россияне пытаются выиграть время, чтобы собрать силы для новых ударов.

В четверг, 10 ноября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что на Херсонском направлении ВСУ продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов и вернули Украине до 107 кв км территории.