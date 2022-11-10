Зеленский поговорил по телефону с премьером Британии о Херсоне

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявление РФ об отступлении из Херсона и вопрос поддержки Украины Соединенным Королевством, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении офиса премьер-министра Британии по итогам телефонного разговора.

"Лидеры согласились, что любой вывод российских войск из оккупированного города Херсон продемонстрировал бы значительный прогресс украинских сил и подтвердил бы слабость российского военного наступления, но было бы правильно продолжать проявлять осторожность, пока над городом не будет поднят украинский флаг" , — говорится в сообщении.

Премьер-министр Великобритании высоко оценил храбрость украинских вооруженных сил и подтвердил непоколебимую военную, экономическую и политическую поддержку Великобритании. Сунак подтвердил, что Великобритания продолжит оказывать дальнейшую военную помощь, включая еще 1000 ракет класса "земля-воздух" и более 25 000 зимних комплектов для войск, предназначенных для экстремально холодной зимы.

Зеленский рассказал, как военная поддержка Великобритании защищает жизненно важную энергетическую инфраструктуру и помогает украинским войскам продвигаться вперед на поле боя.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Обсудили разностороннюю оборонную поддержку Украины и помощь с прохождением зимнего периода. Поддержали продолжение "зерновой инициативы" и согласовали позиции накануне важных международных мероприятий" , — написал Зеленский в Twitter после разговора.

Кроме того, как сообщили в офисе премьера Великобритании, накануне встречи G20 на следующей неделе лидеры обсудили важность продолжения скоординированной международной поддержки Украины. Они согласились, что Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия и не допустить блокирования жизненно важных поставок украинского зерна и удобрений на мировые рынки.

Напомним, 9 ноября новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонщине РФ перебрасывает оккупантов на левый берег Днепра, то есть покидает Херсон.

В Офисе президента заявили, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных – Украина не видит признаков отступления России без боя, несмотря на заявление Минобороны РФ.