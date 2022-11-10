Генштаб: Россияне укрепляют позиции на левом берегу Херсонщины

Российские захватчики пытаются наступать на трех направлениях – Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском, а также укрепляют свои позиции на оккупированной части Запорожской области и на левом берегу Днепра в Херсонской области, к востоку от Херсона, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 10 ноября.

"По словам главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, за прошедшие сутки, в направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны Украины продвинулись на 7 километров и взяли под контроль 6 населенных пунктов. Похожая ситуация и на направлении Первомайское-Херсон, где наши войска тоже взяли под контроль 6 населенных пунктов.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, продолжает оборудование оборонных рубежей на левом берегу реки Днепр.

В то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. (...)

С целью недопущения продвижения подразделений сил обороны оккупационные войска наращивают фортификационное оборудование позиций на временно занятой территории Запорожской области. Для ускорения темпов выполнения инженерных работ оккупанты пытаются привлечь гражданское местное население".

В целом за среду ударам врага подверглись районы населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Беларуси.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов, в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области;

– из минометов, в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области; на Слобожанском направлении – из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелка, Терновая, Старица, Огирево, Волчанск и Колодезное;

– из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелка, Терновая, Старица, Огирево, Волчанск и Колодезное; на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Берестово, Лесная Стенка, Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка, Невское, Ямполевка и Лиман;

– из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Берестово, Лесная Стенка, Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка, Невское, Ямполевка и Лиман; на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск;

– из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск; на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка; на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоселка, Нескучное, Новополь, Темировка, Ольговское, Успеновка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Орловское.

На Южнобужском направлении артиллерийским обстрелам непосредственно подверглись Мусиевка, Ильинка и Новокиевка Днепропетровской области

Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла по врагу 8 ударов. Под поражение попали 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника.

Воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 5 средств противовоздушной обороны и другие важные военные объекты российских оккупантов.

Идут 260-е сутки противостояния Украины широкомасштабному вторжению России.