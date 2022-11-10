NYT: Журнал Forbes планируют продать за 800 миллионов долларов

Американский журнал Forbes ведет переговоры с группой инвесторов о продаже компании за 800 млн долларов - они уже приблизились к подписанию соглашения, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителя компании.

Forbes планировал получить не менее 800 млн долларов за продажу, но окончательная цена, скорее всего, будет ниже, говорят источники издания.

В группу претендентов входят инвесторы из Соединенных Штатов и из-за рубежа, сообщил в среду пресс-секретарь Билл Хэнкс.

Майк Федерле, исполнительный директор Forbes, подтвердил переговоры в служебной записке сотрудникам в среду.

"Потенциальный покупатель - это консорциум семейных офисов и глобальных инвесторов, который стратегически согласуется с исполнительной командой Forbes и нашими целями по росту компании" , - написал Федерле.

Основанный как журнал в 1917 году, Forbes известен своими рейтингами состоятельных бизнесменов. Как и большинство журналов, Forbes в последние годы пострадал от сокращения печатной рекламы, которую он пытался заменить доходами от спонсируемых мероприятий с участием выдающихся спикеров и франшиз, таких как "30 до 30", которая отмечает влиятельных профессионалов в различных отраслях.

В начале этого года Forbes заявил, что бизнес компании является значительным и быстро растет. В феврале компания заявила, что в 2021 году получила 259 миллионов долларов дохода, что на 40 процентов больше, чем в предыдущем году.

"В последние годы деловые издания были популярными целями для заключающих сделки, поскольку они могут привлечь состоятельных рекламодателей и подписчиков.

Подразделение Dow Jones корпорации News Corp, которое издает The Wall Street Journal, приобрело Investor's Business Daily в прошлом году, ссылаясь на растущий исследовательский бизнес компании. Red Ventures, цифровая медиа-компания при поддержке частного капитала, приобрела Bankrate, издательство, ориентированное на финансы, за 1,4 миллиарда долларов в 2017 году.