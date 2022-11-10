Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Канады: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Политики в ходе беседы обсудили оборонную поддержку Украины со стороны Канады, возможности ее расширения и важность продления зернового соглашения.

"Рассчитываю на голос Канады в G20 и ООН в поддержку украинских инициатив" , - отметил президент Украины.

Ранее стало известно, что Канада предоставит широкий пакет помощи для разминирования освобожденных территорий Украины.

Также мы писали, что в ходе прошлого разговора с Трюдо Зеленский призвал страны "Большой семерки" к жесткой реакции на террор России. Украина нуждается в воздушном щите для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры.