"Энергоатом" будет увольнять сотрудников ЗАЭС, которые перейдут на сторону России

"Энергоатом" решил увольнять сотрудников оккупированной россиянами Запорожской АЭС, которые согласились работать на Россию, подписав контракт с "Росэнергоатомом", сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит комментарий главы компании "Энергоатом" Петра Котина в телеэфире "5 канала".

По словам главы "Энергоатома", на Запорожскую АЭС прибыли кадровые службы "Росэнергоатома" и агитируют работников ЗАЭС подписывать контракты с ними, объясняя это тем, что станция якобы уже принадлежит России.

"На сегодняшний день ограниченное количество людей подписали эти контракты. С этими людьми, о которых нам известно, мы останавливаем заключенные договоры на работу в нашей компании "Энергоатом", но не увольняем их" , - отметил Котин.

По словам главы "Энергоатома", персонал ЗАЭС преимущественно проукраинский. Он подчеркнул, что по решению руководства и профсоюза атомщиков все сотрудники компании, работающие на временно оккупированных территориях, имеют 20% надбавки к окладу. С 1 января 2023 года эта надбавка составит 50% и будет выплачена в первые сутки после освобождения ЗАЭС от захватчиков.

"Поэтому мы надеемся, что персонал не будет подписывать с оккупантами никаких контрактов. Мы поддерживаем тот персонал, который останется устойчивым и преданным Украине и украинской Запорожской АЭС" , - добавил Котин.

Как стало известно, по состоянию на конец октября лишь около 100 человек из 6,7 тысячи работников оккупированной войсками РФ Запорожской АЭС подписали контракты на работу с фейковым АО "Эксплуатационная организация "Запорожская АЭС". При этом, по информации НАЭК, большинство сотрудников сделали это под давлением захватчиков.

Недавно РБК сообщало, что специалисты ЗАЭС 5 ноября возобновили внешнее электроснабжение атомной станции после того, как оно было прекращено из-за обстрелов россиян.

Напомним, в четверг, 3 ноября, в "Энергоатоме" рассказали, что Запорожская АЭС была полностью обесточена. Из-за обстрела оккупантов были повреждены две последние высоковольтные линии связи с украинской энергосистемой.