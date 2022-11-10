Белый дом: США видят признаки вывода российских войск из Херсона

США обнаружили некоторые признаки того, что российские войска могут планировать вывод войск из Херсона, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Соединенные Штаты видят некоторые признаки движения России, согласующиеся с возможным выводом войск из Херсона" , — заявил Салливан.

Ранее мы писали, что 9 ноября командование РФ отдало приказ своим войскам отступить с правого берега Днепра и начать отход на левый берег.

В украинском Генштабе отметили, что вероятное отступление россиян из Херсона является результатом активных действий ВСУ. При этом начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк добавила, что россияне все еще остаются на правом берегу Днепра.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что только за сутки украинские бойцы взяли под контроль 12 населенных пунктов в Херсонской области.