Укрэнерго: 11 ноября запланированы отключения в ряде регионов Украины

В течение суток 11 ноября запланированы отключения в ряде регионов Украины. Аварийных отключений пока не предвидится, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Завтра, 11 ноября, по всей Украине будут действовать плановые отключения. Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях" , - говорится в сообщении.

По данным Национальной энергетической компании, плановые графики отключений для потребителей будут применены:

С 05.00 до 23.00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

С 15:00 до 20:00 во всех других областях Украины.

Сообщается, что аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. График отключений в вашем районе обнародует "Облэнерго".

В "Укрэнерго" напоминают, что экономное потребление электроэнергии помогает снизить нагрузку на сети. Энергетики просят не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления.

Также ранее мы писали, что в НЭК "Укрэнерго" считают, что электроснабжение в стране можно возобновить через несколько дней, если не будет новых обстрелов