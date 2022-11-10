ОВА: Россияне обстреляли приграничье Сумщины – почти 50 взрывов
10 ноября россияне обстреляли приграничье Сумщины – всего зафиксировано 49 взрывов, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
По его словам, в течение дня россияне дважды обстреляли Хотинскую общину.
В 14:10 был первый минометный обстрел приграничья – 42 взрыва. Второй раз по этому же селу российские военные открыли огонь из минометов после 16:30 – еще 7 "прилетов".
Он добавил, что обошлось без жертв и разрушений.