ОВА: Россияне обстреляли приграничье Сумщины – почти 50 взрывов

10 ноября россияне обстреляли приграничье Сумщины – всего зафиксировано 49 взрывов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

По его словам, в течение дня россияне дважды обстреляли Хотинскую общину.

В 14:10 был первый минометный обстрел приграничья – 42 взрыва. Второй раз по этому же селу российские военные открыли огонь из минометов после 16:30 – еще 7 "прилетов".

Он добавил, что обошлось без жертв и разрушений.