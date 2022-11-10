СМИ: Германия раскритиковала Венгрию за блокиррование 18 млрд евро Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в четверг раскритиковала Венгрию за блокирование 18 миллиардов евро финансовой помощи ЕС Украине, заявив, что Будапешт не должен "играть в покер", сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Politico.

На встрече послов ЕС в среду Венгрия заявила, что не будет поддерживать долгосрочный пакет помощи Украине. Это грозит его непринятием, поскольку для этого нужна поддержка всех 27 государств ЕС через бюджетные правила.

Чиновники и дипломаты ЕС, с которыми общалось Politico, заявили, что рассматривают блокирование Венгрией помощи Украине как тактику шантажа с целью выделения Будапешту более 13 миллиардов евро.

Брюссель ранее грозился заморозить эти средства, если Венгрия не покажет прогресс в решении проблем, связанных с отступлением от демократии.

Ранее три правящие партии Германии призвали канцлера Олафа Шольца поддержать выплату Венгрии миллиардов из фондов ЕС только в том случае, если Будапешт сможет доказать, что серьезно относится к решению спорных вопросов, касающихся верховенства права.

"Наша финансовая, наша гуманитарная поддержка (Украины) в рамках зимней помощи - это не обычный европейский вопрос, когда люди играют в покер и ведут переговоры о финансовых ресурсах. Мы находимся в ситуации, когда спасаем жизни именно благодаря финансовой поддержке со стороны Европы" , - сказала Бербок в четверг на пресс-конференции в Берлине.

Она заявила, что новый пакет долгосрочного финансирования Украины со стороны ЕС должен быть одобрен быстро, потому что "зима уже не за горами".

Напомним, Европейская комиссия 9 ноября предложила беспрецедентный пакет поддержки для Украины в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год. Эта помощь будет предоставлена в форме льготных кредитов, которые будут выплачиваться регулярными частями, начиная с января 2023 года.

Однако Европейскому Союзу нужно будет внести изменения в законодательство для того, чтобы технически было возможно предоставить Украине первые средства из нового пакета.