ОК "Юг": На правом берегу Днепра остаются войска России, ВСУ готовы

Российские военные частично отвели технику и обустраивают рубежи обороны на левом берегу, однако все еще находятся и на правом берегу, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального марафона 10 ноября в 20:00.

"Можем констатировать, что они частично отводят свои вооружения и технику, действительно на левом берегу обустраивают рубежи обороны. Но и на правом берегу они еще есть: и подразделения, и рубежи обороны, и наличие оружия и техники".

По ее словам, Силы обороны знают о коварстве россиян и готовы к любому развитию событий, в частности к минированию местности, к которому прибегли россияне.

"Мы были готовы к таким минированиям и с местным населением проводилась соответствующая работа на освобожденных территориях. Осознаем, что это может быть и здесь. У нас есть мощная связь с силами сопротивления, которые работают на временно оккупированной территории. Поэтому тщательно собираем информацию о тех объектах и участках местности, которые могут быть под подобной угрозой. Пытаемся защитить жизнь наших подразделений и всех мирных жителей".

Президент Владимир Зеленский сообщил вечером 10 ноября, что Вооруженные силы Украины освободили 41 населенный пункт на юге.