Bloomberg: Чиновники в РФ начали тайно проверять и обустраивать бомбоубежища

По всей России чиновники начали тайно проверять подвалы, бомбоубежища и другие подобные объекты. Их также ремонтируют и очищают, сообщает Новое время.

Об этом ﻿сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства говорят, что проверка бомбоубежищ проводится в рамках широкой кампании, которую начали российские власти, чтобы убедиться, что инфраструктура гражданской обороны готова на случай более широкого конфликта.

Они также отмечают, что публично о такой кампании не объявляла и она не вызвана какими-либо конкретными угрозами. Источники связывают проверки военной инфраструктуры с тем, что «после объявления мобилизации Россия столкнулась с огромными провалами и забюрократизированностью».

16 октября издание Важные истории сообщило, что жителей нескольких домов в столице России в Москве попросили до 18 октября освободить паркинги от автомобилей и личных вещей, поскольку их будут оборудовать под бомбоубежища.