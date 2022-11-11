ISW: Победа на Херсонщине не будет последней

Вооруженные силы Украины владеют инициативой и находятся в процессе обеспечения большой победы в Херсонской области, считают в Институте изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

"Украина владеет инициативой и находится в процессе обеспечения большой победы в Херсоне. Прекращение огня предоставит Кремлю паузу, в которой он отчаянно нуждается для восстановления российских сил. Большая украинская победа, которая продолжается в Херсонской области, не будет последней" , - говорится в отчёте ISW.

Украинские военные официальные лица и геолокационные кадры из социальных сетей подтверждают, что за последние 24 часа украинские войска достигли успехов на северо-запад, запад и северо-восток от города Херсон и продвинулись до 7 км в некоторых районах.

Россияне пока что отходят относительно организованно, и украинские войска достигают ожидаемых успехов, не разбивая российские силы, как это было во время харьковского контрнаступления.

Украинские удары с августа успешно разрушили российские линии снабжения на западном (правом) берегу, что заставило российские войска отступить и позволит освободить Херсонскую область до реки Днепр в ближайшие дни или недели.