Разведка Британии назвала цель атак РФ на гражданскую инфраструктуру

По данным британской разведки, Россия отдает приоритет ударам по гражданской инфраструктуре Украины над военными целями, чтобы сломить моральный дух населения страны, сообщает Новое время.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что с 10 октября Россия атаковала Украину серией ударов по электроэнергетической инфраструктуре. На сегодняшний день они идут волнами.

Последние интенсивные удары были нанесены 31 октября, во время которых впервые были атакованы объекты дамб гидроэлектростанций.

Удары привели к обширным повреждениям передающих станций и электростанций. Плановые и аварийные отключения электроэнергии стали обычным явлением в некоторых частях Украины, особенно это коснулось Киева.

Последствия ударов вряд ли будут ощущаться одинаково. Продолжающееся разрушение сетей из-за российских ударов почти наверняка повлияет на взаимосвязанные системы водоснабжения и отопления, что наиболее ощутимо почувствует население зимой, когда потребность в них возрастет.

"Российские удары по производству и передаче электроэнергии оказывают непропорциональное влияние на гражданское население Украины, неизбирательно влияя на такие критические функции, как здравоохранение и отопление. Постоянное предоставление приоритета критически важным объектам национальной инфраструктуры перед военными целями свидетельствует о намерениях России нанести удар по моральному духу гражданского населения" , — говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия концентрирует силы для возможных новых массированных ударов по украинской инфраструктуре, прежде всего энергетической.