Войска РФ подорвали Антоновский мост, когда покидали Херсон

Российские и украинские СМИ опубликовали фото и видео разрушенного Антоновского моста возле Херсона. Сообщается, что его могли подорвать оккупанты, коли уходили из города на левый берег.

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц показал﻿ видео с места события. По его словам, разрушены два продета моста. Коц заявил, что мост подорвали россияне, когда уходили из Херсона на левый берег.

"Суспільне Херсон" опубликовало фото, предоставленное местными жителями. На нем видно, что мост разрушен в нескольких местах.