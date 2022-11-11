Зеленский на польском поздравил Польшу с Днем независимости

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю 104-летия восстановления независимости Польши на польском языке, сообщает Деловая столица.

Видео с приветствием опубликовал Офис президента Украины.

В ролике президент обратился к "родной Польше", отметив, что его приветствие будет состоять из 104 слов по случаю 104-й годовщины.

"Украина и Польша вместе. Ты – наша сестра. Было по-разному между нами. Но мы родные. Мы свободны. Когда нашей обновленной независимости было тридцать, Польша была рядом" , – отметил президент.

"Я помню наше общее счастье. Мы радовались вместе. Когда мы снова встретились со старым и общим врагом, Польша – рядом. Украинцы всегда будут помнить это. Помнить, как встречали наших. Как помогают нам. Ваши люди – наши союзники. Ваша страна – наша сестра. Ваша дружба – навеки. Наша дружба – навеки. Наша любовь – навеки. И мы будем вместе победителями" , – сказал Зеленский в приветственном слове.

Польша после начала российского вторжения оказывает Украине разнообразную поддержку – финансовую, гуманитарную, военную и приняла больше украинских беженцев.