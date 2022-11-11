В Кремле пытаются снять с Путина ответственность за позорное бегство РФ из Херсона

Российский диктатор Владимир Путин решил возложить всю ответственность за провал в Украине на министра обороны Сергея Шойгу и командующего оккупационными силами Сергея Суровикина, сообщает Новое время.

Таким образом он решил дистанцироваться от позорного бегства ВС РФ из Херсона под натиском контрнаступления ВСУ.

В частности, пресс-секретарь главы кремлевский режим Дмитрий Песков отказался комментировать предстоящую потерю города и эвакуацию российских войск на левый берег Днепра, призвав обращаться с этим вопросом в минобороны.

"Это предложение Суровикина и решение Шойгу" , — заявил спикер Путина.

Что касается негативных оценок со стороны аналитиков по поводу решения сбежать их Херсона, то Песков заявил российским пропагандистам, что экспертов много, а мнения у них разные.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона.

При этом деоккупация продолжается и останавливаться ВСУ не собираются.

В связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.

При этом противник также несет огромные потери в районе Сватово, в связи с чем на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованны россиян, которые требуют вернуть выживших домой.