Минобороны РФ: Российские войска полностью вышли из Херсона

Министерство обороны России заявило﻿, что все оккупационные войска вышли из Херсона и переправились на левый берег Днепра, не понеся при этом никаких потерь.

"При переброске на левый берег Днепра ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправились, потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено" , - заявили в ведомстве.

Сообщается, что отход российских захватчиков завершился в 5 утра 11 ноября