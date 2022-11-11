Укрнафта возобновила работу после обысков правоохранителей с новым СЕО
ПАО Укрнафта возобновила работу после обысков и с новым СЕО, сообщает Новое время.
Компания Укрнафта возобновила работу после обысков правоохранителей. Об этом говорится на странице предприятия в Facebook.
"Сергей Корецкий назначен руководителем ПАО Укрнафта. Работа предприятия возобновлена", — говорится в сообщении.
Новый глава компании Сергей Корецкий приступил к работе. По его словам, на сегодняшний день основная задача — обеспечить непрерывную работу предприятия в условиях военного положения, сохранить стабильные объемы добычи углеводородов и фискальную дисциплину.
Как сообщалось, 7 ноября в собственность государства перешли Укрнафта, Укртатнафта и ряд других предприятий.
Основой решения о национализации компаний стал закон и приказ Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского.
Акции предприятий изъяты в распоряжение Минобороны Украины на период действия военного положения. По словам главы Минобороны Алексея Резникова, сформированы наблюдательные советы, которые будут назначать текущий менеджмент.
9 ноября в Укрнафте заявили о блокировке офиса вооруженными людьми. В СБУ и БЭБ в свою очередь сообщили, что обеспечивают передачу предприятия в госсобственность и проводят обыски на нефтеперерабатывающем заводе по делу о неуплате налогов на 700 млн грн.