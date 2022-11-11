Гуменюк о ситуации в Херсоне: идет тяжелая и мощная боевая работа

Сейчас в Херсоне идет «тяжелая и мощная» боевая работа, а поэтому украинские военные сохраняют информационную тишину, сообщает Новое время.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, появление украинских флагов в городе означает, что «Херсон — это Украина».

"Это значит, что у херсонцев есть выдержка, которую мы всегда просим иметь во время военной операции и мы благодарны за то, что они выдержали этот момент и сейчас дают такие прозрачные намеки на то, что у нас будет не только хороший день, но и хороший сон" , — отметила она.

Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона. ВСУ продолжают двигаться вперед.