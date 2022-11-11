Минобороны: Украина почти полностью контролирует Херсон

По состоянию на пятницу, 11 ноября, Украина почти полностью контролирует Херсон, заявил советник главы Минобороны Украины Юрий Сак, сообщает Новое время.

Об этом сообщает BBC.

По его словам, оккупанты в Херсоне пытаются слиться с местными.

"Россияне снимают военную форму, выбрасывают ее в мусорные баки и пытаются слиться с местными" , — сказал он.

Сак заявил, что Украина призывает их «сдаться, спасти свою жизнь и не вести себя глупо».

Советник добавил, что слишком рано «успокаиваться» и что Украина знает, что война далека от завершения.