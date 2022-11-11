В ОК "Юг" пока не советуют возвращаться на деоккупированную Херсонщину
Украинцам пока не советуют возвращаться на деоккупированную Херсонщину, потому что россияне обстреливают эту территорию и энергетические объекты региона, сообщает Украинская правда.
Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Населенные пункты в Бериславском районе, которые уже были освобождены от присутствия врага, там постоянные обстрелы и ухудшение ситуации. Страдает инфраструктура, коммуникации.
Возвращатся туда мы не рекомендуем. Близится зима и есть вероятность того, что возобновить коммуникации и обслуживание местного населения будет невозможно".
По ее словам, оккупанты обстреливают деоккупированную территорию.
Также россияне обстреливают Никопольский район, расположенный фактически напротив Запорожской АЭС.
Напомним:
- С конца октября под натиском ВСУ оккупанты перевозили свою оккупационную администрацию из Херсона на левый берег Днепра в Херсонской области, а также прибегли к депортации местных жителей.
- 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон, однако украинские власти убеждены, что в областном центре сохраняется значительная группировка российских военных и Россия не сдаст город без боя.
- 10 ноября стало известно, что российские оккупационные войска, отступая из Херсона, минируют все, что могут, а также подрывают критическую инфраструктуру, включая котельные, вышки связи и Антоновский мост.