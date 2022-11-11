ОП: Украина строит стену на границе с Беларусью

На северной границе Украины возводят стену, граничащие с Россией области также укрепляют фортификациями, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram/

"На севере кипит другая работа – здесь возводят стену на границе с Беларусью.

Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой – это инженерные заграждения, которые строят на Волыни. Таким образом уже обустроено около 3 км границы, работы продолжаются. Это еще не все, но подробностей раскрывать не будем. Также работы ведутся и в Ровенской, и в Житомирской областях".

По его словам, фортификационные сооружения возводят и в регионах, граничащих с Россией. Тимошенко добавил, что украинские пограничники имеют "все необходимое оборудование для того, чтобы увидеть врага далеко в тылу".