ГУР обратилось к российским оккупантам, брошенным в Херсоне

Главное управление разведки Министерства обороны Украины призывает российских военных, которых командование бросило в Херсоне, сдаваться в плен, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в обращении ГУР Минобороны на русском языке в Telegram.

"Российские военнослужащие! Как и ожидалось, после отступления основной группировки войск армии РФ с украинского Херсона, ваше командование бросило вас на произвол судьбы. Ваши командиры призывают вас переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Очевидно, это вам не удастся. Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен. В случае добровольной сдачи в плен Украина гарантирует вам сохранение жизни и безопасность" , — сказано в сообщении.

В ГУР заверили, что украинцы соблюдают Женевские конвенции и гарантируют военнопленным питание, медицинскую помощь и возможность их обмена на военнослужащих украинских Вооруженных Сил, взятых в плен Россией.

"Безопасно сдаться в плен, предварительно обсудив условия сдачи с уполномоченными представителями украинского командования, можно, позвонив по телефонам горячей линии государственного проекта Украины "Хочу жить": +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84 (круглосуточно) или воспользуйтесь чат-ботом "Хочу жить" , – советует военная разведка.

Россиянам, которые не имеют возможности связаться с проектом "Хочу жить", предлагают следующий алгоритм действий: "Отстегните магазин и повесьте оружие на левое плечо стволом вниз, поднимите руки с белым флагом (подойдет любая белая ткань), кричите "Сдаюсь!", подходите к украинским военным по команде и выполняйте все их требования".

Также есть инструкция, как сдаться в плен в составе группы или подразделения: "

Сложите все оружие и отойдите, станьте перед своей военной техникой (перед этим заглушите ее – она не должна быть в боевом положении), отправьте переговорщика (офицера или самого старшего по званию) – он должен быть безоружным и иметь белый флаг".

Гражданам Украины из оккупированных территорий, которых насильно "призвали" и заставляли воевать на стороне РФ, следует сообщить украинским военным об этом. На допросе таким людям нужно будет сообщить свои данные: фамилию, имя, отчество, звание, дату рождения, личный номер и другую релевантную информацию.

"Сохраняйте свои жизни – сдавайтесь в плен!" , – призывает ГУР.

В пятницу, 11 ноября, в центр Херсона вышли жители города с флагами Украины. В соцсетях появляются видео защитников Украины, которые заходят в Херсон.

В Центре национального сопротивления Украины сообщили, что "потерянные" российские военные в Херсоне переодеваются в гражданскую одежду, а форму и бронежилеты выбрасывают в мусорку, пытаясь самостоятельно покинуть город.