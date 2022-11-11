Шмыгаль: Украина расширяет акваторию морских портов на Дунае

Кабинет министров принял решение о расширении акватории морских портов на Дунае - речь идет о порте в Измаиле, Рени и порту Усть-Дунайск, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства.

"Вчера мы с премьер-министром Румынии открыли новый пункт пропуска на общей границе. Первый с 1998 года, который построили с нуля. Но не последний. Вместе с нашими европейскими соседями на Западе работаем над тем, чтобы границы нас не разъединяли, а объединяли.

В этом же контексте правительство сегодня принимает решение о расширении акватории морских портов на Дунае. Речь идет о порте в Измаиле, Рени и порт Усть-Дунайск. Нам удалось за последние полгода увеличить грузооборот этих портов с 30 тысяч тонн в месяц до 1,7 млн тонн. Более чем в 50 раз. И это не предел. Мы видим, что в очередях на вход в эти порты бывает до сотни судов, а потому работаем над расширением их пропускной способности.

Сегодняшнее решение правительства направлено именно на это. Кроме того, оно позволит повысить безопасность судоходства на Дунае, в частности контроля и поддержания объявленных глубин", - заявил премьер.

По его словам, благодаря открытию новых пунктов пропуска и расширению акватории дунайских портов Украина сможет нарастить экспорт и усилить экономическую стабильность.