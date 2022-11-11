The Times: США, Британия и Австралия начали учения, имитирующие войну с РФ

США, Великобритания и Австралия начали двухнедельные совместные учения. Они имитирует вторжение России в Европу, сообщает Новое время.

Об этом сообщает The Times.

Учения проходят на американской военной базе Форт-Ирвин в пустыне Мохаве (Калифорния). В первой части учений имитируется конфликт, вспыхивающий в Тихом океане. Второй этап имитирует сухопутную войну в Европе. В тексте отмечается, что оба события происходят на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем и Россией. В 2023 году аналогичные учения планируют провести в Европе.

К учениям привлекли 4,5 тысяч военнослужащих, они отработают новые тактические приемы, взятые из опыта Вооруженных сил Украины. В тексте отмечается, что открытый ландшафт пустыни похож на равнинную территорию украинских степей. Источник издания, участвующего в учениях, рассказал, что война в Украине показала определенные изменения во время боевых действий, в том числе активное использование беспилотников.

В рамках учений дроны идентифицировали цели, а ракеты GMLRS обстреливали враждебные позиции, отмеченные американскими истребителями F-35. Кроме этого, военные отработают производство запчастей в полевых условиях на 3D-принтерах, а также собираемые беспилотниками технологии обработки разведданных для принятия командных решений.