ОВА: От российских обстрелов на Донбассе погибли 1193 мирных жителя

В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли 1193 мирных жителя без учета погибших в Мариуполе и Волновахе, сообщает Новое время.

Об этом сообщил главы Донецкой ОВА Павла Кириленко во время брифинга.

"В Донецкой области с начала полномасштабного вторжения от российских обстрелов погибли более тысячи человек и две с половиной тысячи получили ранения" , — сказал он.

Он уточнил, что в области погибли 1193 человека и 2583 были ранены. Кириленко отметил, что эти данные не учитывают Мариуполь и Волноваху, где можно будет посчитать число погибших после деоккупации региона.

С начала российского вторжения в Мариуполе, по данным местных властей, погибли более 25 тысяч жителей, однако точное количество жертв неизвестно. Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.