ОП: В Херсонской области восстановлено вещание украинских телеканалов
В деоккупированных районах Херсонской области технические специалисты оперативно восстановили вещание украинских телеканалов, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.
"Эй, вы там повзрывали телевизионные антенны нам в Херсоне и области? Мы уже включили УКРАИНСКОЕ телевидение на Херсонщине. Сигнал украинских каналов уже в сети цифрового телевидения Т2", - говорится в сообщении.
Напомним, что украинские военные уже зашли в Херсон. Отметим, что город был оккупирован со 2 марта 2022 года.
Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Херсон вошли специальные подразделения.
Тем временем украинская разведка призывает захватчиков, которых российское командование бросило в Херсоне, сдаваться в плен. А те, кто будет сопротивляться, будут уничтожены.