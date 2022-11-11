Ким: Вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, освобождена
Почти вся Николаевская область вернулась под контроль Украины, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщает Новое время.
В Telegram он уточнил, что под оккупацией остается часть Кинбурнской косы. На ней расположены три населенных пункта, которые относятся к Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.
"Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена", — пишет он.
10 ноября украинские военные вернули контроль над населенным пунктом Снигиревка Николаевской области.
Ким призвал жителей не спешить возвращаться в освобожденные города и села на юге Украины.
Вечером, 11 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон, но город еще не полностью зачищен от российских оккупантов.