Ким: Вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, освобождена

Ким: Вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, освобождена

Почти вся Николаевская область вернулась под контроль Украины, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщает Новое время.

В Telegram он уточнил, что под оккупацией остается часть Кинбурнской косы. На ней расположены три населенных пункта, которые относятся к Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.

Оккупированная часть Николаевской области (Фото: Скриншот DeepState)
Оккупированная часть Николаевской области / Фото: Скриншот DeepState
"Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена", — пишет он.

10 ноября украинские военные вернули контроль над населенным пунктом Снигиревка Николаевской области.

Ким призвал жителей не спешить возвращаться в освобожденные города и села на юге Украины.

Вечером, 11 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон, но город еще не полностью зачищен от российских оккупантов.

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