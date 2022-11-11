Минобороны: Зачистка Херсона может занять недели, но известны все коллаборанты

Зачистка Херсона может занять несколько недель, однако украинским силам известны все коллаборанты в деоккупированных населенных пунктах, сообщает Новое время.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

После появления в сети фото и видео с украинскими флагами в Херсоне Главное управление разведки Минобороны сообщило, что части ВСУ уже в городе. Однако Маляр подчеркнула, что пока еще нет официальной информации от Генштаба о том, что ВСУ зашли в Херсон, «нужно немного терпения». По ее словам, украинские войска сейчас на подступах к областному центру, а в городе находятся спецподразделения. Эту информацию также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос о том, сколько может длиться зачистка Херсона, Маляр сказала, что «людям кажется, будто освобождение — это зашли, поставили флаг и все». На самом деле, подчеркнула замминистра обороны, освобождение украинских территорий — это в большей степени стабилизационные мероприятия, и они иногда длятся и неделями.

Она отметила, что в первую очередь необходимо будет провести разминирование территорий, а также «отработать» по коллаборантам и оккупантам.

"Нам известны все фамилии людей, которые пошли на сотрудничество с врагом. С каждым из них будет проводиться работа согласно закону. Что касается оккупантов — по ним у нас открываются производства" , — сказала Маляр.

Она добавила, что Минобороны выступает за привлечение оккупантов к ответственности, где это физически возможно, а также россияне будут пополнять украинский обменный фонд.

11 ноября в центре Херсона появился флаг Украины возле здания областной государственной администрации. В Минобороны сообщали, что ВСУ почти полностью контролирует украинский город.

По данным Генштаба, украинские силы уже дошли до реки Днепр в отдельных районах Херсонской области.

В этот день минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона. В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.