Россияне нанесли удар по дамбе в Новой Каховке — спутниковые снимки

За последние сутки по дамбе в Новой Каховке россияне нанесли еще один удар, свидетельствуют новые снимки со спутника, сообщает Новое время.

Согласно новым спутниковым снимкам от Maxar Technologies, которые оказались в распоряжении CNN, вода вытекает из трех шлюзовых ворот на плотине, где расположен крупный гидроэнергетический объект.

На данный момент неясно, как именно произошло это разрушение. Однако местные Telegram-каналы сообщали в четверг вечером о звуках взрывов вокруг плотины.

Ворота под разрушенными секциями моста — единственные, через которые сбрасывается вода, но по спутниковым снимкам неясно, были ли они повреждены в результате взрыва и контролируется ли сброс воды или затрудняется обрушившимися секциями моста.

Хотя ВСУ освободили большую часть Херсонской области, но пока еще не взяли под контроль плотину в Новой Каховке.

1 ноября марионетки Кремля на временно захваченных территориях сообщили, что обираются депортировать жителей Каховского района Херсонской области с 6 ноября.