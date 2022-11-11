СМИ: В Литве собрали 250 тысяч долларов на морской дрон для Украины

Жители Литвы собрали 250 тысяч долларов в рамках объявленной президентом Владимиром Зеленским инициативы по созданию флота морских беспилотников, сообщает Европейская правда.

Об этом объявил литовский журналист Андрюс Тапинас, который ранее собирал средства на дрон Bayraktar для Украины.

"Литовский народ собрал подарок для Путина и присоединился к этой армии, собрав 250 тысяч долларов на покупку первого такого беспилотника! Всего наихудшего, ***!" - написал Тапинас в Twitter.

President @ZelenskyyUa launched initiative to fundraise army of 100 naval drones to defend Ukrainian cities and hit at ruzzian ships at Black Sea. Lithuanian people fundraised a gift for putin and join this army with $250 000 to buy first such drone! Happy bday, m@&@%*er! — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) November 11, 2022

Как уточнил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, средства будут переданы через фандрейзинговую платформу United24, а литовцы сами выберут имя дрона, который профинансировали.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объявил о начале сбора средств для флота морских дронов.

По состоянию на пятницу были собраны средства на первый беспилотник - он будет называться "Херсон". Украинские военные уже зашли в областной центр.