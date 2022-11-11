Укрэнерго: 12 ноября отключения запланированы в семи областях и Киеве

12 ноября отключения электроэнергии запланированы в семи областях и Киеве, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"12 ноября будут действовать плановые отключения 00:00 - 24:00 в г. Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. В других областях Украины отключения не прогнозируются".

В "Укрэнерго" призвали украинцев "бросать привычки" и сознательно потреблять электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.

В ночь на 11 ноября российские захватчики атаковали объект критической инфраструктуры в Винницкой области, из-за чего были введены дополнительные отключения электроэнергии для стабилизации энергосистемы Украины.