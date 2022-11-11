Президент Франции Макрон поздравил Украину с освобождением Херсона

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Украину с освобождением Херсона, сообщает Новое время.

"Я приветствую возвращение Херсона Украине" , — написал он в Twitter.

Макрон подчеркнул, что деоккупация украинского города является важным шагом на пути к полному восстановлению ее суверенных прав. Он также подчеркнул, что Франция продолжит поддерживать граждан Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон, но отметил, что город еще не полностью зачищен от российских оккупантов.

11 ноября в центре Херсона появился флаг Украины возле здания областной государственной администрации. В Минобороны сообщали, что ВСУ почти полностью контролирует украинский город.

По данным Генштаба, украинские силы уже дошли до реки Днепр в отдельных районах Херсонской области.