ОВА: оккупанты ночью выпустили по Днепропетровской области более 50 снарядов
Российские оккупанты ночью 12 ноября обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии ряд районов Днепропетровской области. В результате вражеских ударов были разрушены жилые дома в некоторых населенных пунктах, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Об этом заявил главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Россияне ночью снова издевались над Никопольщиной. Держали под прицелом три общины - Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую. Били "Градами" и тяжелой артиллерией", - рассказал чиновник.
Так, захватчики выпустили по городам и селам этой ночью более 50 снарядов.
По предварительной информации никто из людей, к счастью, не пострадал.
В населенных пунктах, которые подверглись обстрелам, фиксируют разрушения жилых домов, детали вражеских обстрелов в настоящее время уточняются.
Резниченко добавил, что в остальных районах области ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций.