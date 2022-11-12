ОВА: оккупанты ночью выпустили по Днепропетровской области более 50 снарядов

Российские оккупанты ночью 12 ноября обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии ряд районов Днепропетровской области. В результате вражеских ударов были разрушены жилые дома в некоторых населенных пунктах, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом заявил главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Россияне ночью снова издевались над Никопольщиной. Держали под прицелом три общины - Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую. Били "Градами" и тяжелой артиллерией" , - рассказал чиновник.

Так, захватчики выпустили по городам и селам этой ночью более 50 снарядов.

По предварительной информации никто из людей, к счастью, не пострадал.

В населенных пунктах, которые подверглись обстрелам, фиксируют разрушения жилых домов, детали вражеских обстрелов в настоящее время уточняются.

Резниченко добавил, что в остальных районах области ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций.