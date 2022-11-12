Россияне перенесли "столицу" Херсонской области в Геническ

После того, как российские войска вынуждены были бежать из Херсона, они объявили временно оккупированный Геническ административной столицей Херсонской области, сообщает Новое время.

Об этом заявил коллаборант Александр Фомин, которого российские оккупанты назначили "пресс-секретарем заместителя главы правительства" Херсонской области.

"На сегодняшний день временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти" , — цитирует его слова российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Накануне, 11 ноября, ВСУ зашли в Херсон, который был оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже развеваются украинские флаги, в том числе и над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.