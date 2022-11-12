Генштаб: в Украине погибли более 80 тысяч российских военных
С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли более 80 тысяч российских военных. Также за минувшие сутки украинские военные уничтожили, в том числе, 24 танка, 34 боевых машин и один беспилотник.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 80210 (+810) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2838 (+24),
- боевых бронированных машин ‒ 5730 (+34),
- артиллерийских систем – 1829 (+12),
- РСЗО – 393 (+0),
- средств ПВО ‒ 205 (+0),
- самолетов – 278 (+0),
- вертолетов – 261 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1506 (+1),
- крылатых ракет ‒ 399 (+0),
- кораблей / катеров ‒ 16 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 4279 (+20),
- специальной техники – 160 (+1).