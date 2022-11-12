Генштаб: в Украине погибли более 80 тысяч российских военных

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли более 80 тысяч российских военных. Также за минувшие сутки украинские военные уничтожили, в том числе, 24 танка, 34 боевых машин и один беспилотник.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.11 ориентировочно составили: