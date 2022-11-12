Генштаб: в Украине погибли более 80 тысяч российских военных

Генштаб: в Украине погибли более 80 тысяч российских военных
Фото: Facebook

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли более 80 тысяч российских военных. Также за минувшие сутки украинские военные уничтожили, в том числе, 24 танка, 34 боевых машин и один беспилотник.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 80210 (+810) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2838 (+24),
  • боевых бронированных машин ‒ 5730 (+34),
  • артиллерийских систем – 1829 (+12),
  • РСЗО – 393 (+0),
  • средств ПВО ‒ 205 (+0),
  • самолетов – 278 (+0),
  • вертолетов – 261 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1506 (+1),
  • крылатых ракет ‒ 399 (+0),
  • кораблей / катеров ‒ 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4279 (+20),
  • специальной техники – 160 (+1).

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