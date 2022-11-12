Укрэнерго: график отключений применили в Киеве и семи областях

В субботу, 12 ноября, Диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам облэнерго объемы для ограничения электроснабжения для потребителей в г. Киев и семи областях, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

Соответственно, плановые отключения будут действовать с 00:00 - 24:00 в г. Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

В других областях Украины отключения не прогнозируются.

Применение почасовых отключений предусматривает, что определенные группы потребителей по определенному расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Найти информацию об отключении именно для вашей области или города вы можете на сайте, в личном кабинете, или в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).