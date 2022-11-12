The Guardian: мировые лидеры откажутся от фото на G20 из-за Лаврова

Мировые лидеры не примут участие в официальном совместном фото во время встречи на саммите G20 на Бали на следующей неделе из-за присутствия главы МИД РФ Сергея Лаврова, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Об этом пишет The Guardian.

"Мировые лидеры традиционно стоят вместе для фотографирования в начале саммитов, являющихся источником интересной динамики, когда лидеры общаются и поздравляют друг друга на публике. Однако на саммите в Индонезии, который начнется в следующий вторник, фотографий не будет" , - пишет издание.

И это несмотря на то, как пишет The Guardian, что президент РФ Владимир Путин заявил, что не будет на нем присутствовать, а вместо него будет присутствовать глава МИД Сергей Лавров.

Как сообщалось, традиционная фотосессия всех участников на саммите G20 в рамках встречи министров иностранных дел стран-участниц также не состоялась из-за отказа некоторых министров иностранных дел фотографироваться совместно с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

При этом тогда министры иностранных дел России и Индонезии Сергей Лавров и Ретно Марсуди пожали руки под выкрики "Когда вы прекратите войну?" и "Почему вы не прекратите войну?".