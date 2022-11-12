Минфин: Украина отсрочила выплаты по кредиту Германии

Кабинет министров Украины одобрил изменения в соглашение с Кредитным учреждением для восстановления (KfW) от 7 апреля 2022 года. Обслуживание кредита на 150 млн евро приостанавливается до конца 2023 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

По данным министерства, решение принято в связи с предложением Кредитного учреждения для восстановления (KfW) внести изменения в действующие соглашения.

Предложение KfW было направлено в рамках выполнения Меморандума о взаимопонимании по урегулированию вопроса платежей по обслуживанию государственного долга Украины с целью смягчения экономических последствий агрессивной войны, ведущейся РФ против Украины, заключенного правительством Украины и странами-кредиторами 14 сентября 2022 года.

В рамках дополнительного соглашения обслуживание кредита приостанавливается до конца 2022 года и в 2023 году. Уплата сумм по обслуживанию займа в размере 150 млн евро будет перенесена на 2027-2031 годы и будет оплачиваться 10 равными частями.

"Это позволит уменьшить долговую нагрузку на государственный бюджет в части расходов по обслуживанию государственного долга по ссуде KfW" , - говорится в сообщении.

В июле Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. Соответствующее постановление было одобрено Кабинетом Министров Украины.

Напомним, 14 сентября страны-кредиторы Украины, включая США, дали Киеву отсрочку по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года.