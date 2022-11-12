Игнат: РФ может массированно ударить по Украине во время саммита G20

Российские войска могут нанести массированный ракетный удар по Украине во время саммита "Большой двадцатки", который состоится на Бали 15-16 ноября, сообщает Армия Информ.

Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Все же события надвигаются и саммит "двадцатки". Они очень любят примерно в такие дни провести какие-то провокации" , — заявил Юрий Игнат.

Он отметил, что, хотя Россия и продолжает накапливать оружие, в том числе ракеты, они все же значительно исчерпали свои запасы.