Шольц анонсировал новый пакет санкций ЕС против Ирана

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает за новый раунд санкций Европейского союза против Ирана на следующей неделе, сообщает Европейская правда.

"Европейский Союз уже ввел несколько пакетов санкций. Дальнейшие санкции будут добавлены на следующей неделе. Мы хотим продолжать усиливать давление на Корпус стражей революции и политическое руководство" , - сказал Шольц.

Канцлер Германии также упомянул, что Иран поставляет России беспилотники, которые используются для ударов по Украине и убивают мирное население.

"Мы должны обращать внимание и принимать меры, когда нарушаются права человека. Мы являемся свидетелями смелой борьбы иранцев за большую свободу и справедливость и жестокого насилия против них. Санкции - это один из способов, с помощью которого мы усиливаем давление на режим" , - сказал Шольц.

Ранее Шольц заявил, что дипломатическое решение вопроса прекращения войны в Украине пока невозможно.