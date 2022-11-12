Стало известно, когда восстановят свет на провобережье Херсонской области

Восстановить электричество в Херсоне при оптимистическом сценарии можно через месяц. Впрочем, дать напряжение в освобожденные населенные пункты области могут уже даже на следующей неделе, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил исполнительный директор "ДТЭК" Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

"Из того, что сейчас понятно, это то, что высоковольтные линии, которые питают Херсон, они разрушены, так и подстанция в городе. А если говорить о линиях, которые питают область на правом берегу, то там тоже есть повреждения, которые нужно восстановить" , - объясняет Сахарук.

Он подчеркнул, не факт, что Херсон будет первым городом в области на правом берегу, который будет заживлен, потому что "в некоторых районах ситуация получше".

"Например, Берислав, туда напряжение можно будет подать раньше" , - подчеркнул Сахарук.

По его словам, населенные пункты, которые расположены ближе к линии разграничения в области, будет легче заживить, а те, которые ближе - наоборот, поскольку там россияне многое взорвали, когда отходили.

На вопрос журналиста, является ли восстановление света за месяц в Херсоне оптимистичным или реалистичным сценарием, он обратил внимание, нужно понимать, что мы имеем в виду под восстановлением.

"Если мы говорим о полном восстановлении, то это оптимистический сценарий. Потому что сейчас видно, что россияне не просто повредили из оружия ЛЭП, а специально взорвали, поэтому для самого Херсона восстановление электричества может занять немного больше. Но первый свет, первое напряжение могут дать раньше, то есть не нужно ждать месяц напряжения" , - предполагает Сахарук.

Он выразил надежду, что первые города и села будут заживлены на следующей неделе с понедельника.

Отметим, что перед тем как отступить с правобережья Днепра россияне повредили высоковольтную ЛЭП, из-за чего Херсон и ряд населенных пунктов Херсонской области остались без воды и света.