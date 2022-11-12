Эрдоган хочет превратить "зерновую инициативу" в мир между Украиной и РФ
Во время разговора с журналистами президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "зерновая инициатива" может открыть путь для "мирного коридора" между РФ и Украиной, сообщает Экономическая правда.
Глава турецкого государства подчеркнул важность сохранения действенность "зернового коридора". В то же время Турция стремится превратить "зерновой коридор" на путь мира.
Эрдоган добавил, что одной позиции Путина по этому вопросу недостаточно, и он намерен поднять вопрос в беседе с Владимиром Зеленским.
Отвечая на вопрос относительно того, завершится ли действие зерновой сделки 19 ноября, турецкий президент высказался за ее продление.
"Чем дольше продлится соглашение, тем лучше", — сказал он.
Также Эрдоган высказался о необходимости определить рамки зернового вопроса, предоставляя больший приоритет именно помощи странам Африки, а не отгружать агропродукцию в Европу.