Эрдоган хочет превратить "зерновую инициативу" в мир между Украиной и РФ

Во время разговора с журналистами президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "зерновая инициатива" может открыть путь для "мирного коридора" между РФ и Украиной, сообщает Экономическая правда.

Глава турецкого государства подчеркнул важность сохранения действенность "зернового коридора". В то же время Турция стремится превратить "зерновой коридор" на путь мира.

Эрдоган добавил, что одной позиции Путина по этому вопросу недостаточно, и он намерен поднять вопрос в беседе с Владимиром Зеленским.

Отвечая на вопрос относительно того, завершится ли действие зерновой сделки 19 ноября, турецкий президент высказался за ее продление.

"Чем дольше продлится соглашение, тем лучше" , — сказал он.

Также Эрдоган высказался о необходимости определить рамки зернового вопроса, предоставляя больший приоритет именно помощи странам Африки, а не отгружать агропродукцию в Европу.