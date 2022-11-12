Клименко: в Херсон вернулась украинская полиция

Национальная полиция Украины проводит стабилизационные мероприятия в деоккупированном Херсоне, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава НПУ Игорь Клименко.

"Около 200 полицейских работают на территории города. Вокруг и на территории Херсона выставлены блок-посты. Полиция Херсонской области продолжает фиксировать преступления российских оккупантов.

Основная угроза сейчас заключается в массовом заминировании. 10 групп взрывотехников работают над выявлением и обезвреживанием взрывоопасных предметов. Один из полицейских саперов сегодня получил ранения во время разминирования одного из административных зданий Херсона" , — заявил он.

Глава Нацполиции призвал жителей города сторожно передвигаться по городу и не трогать подозрительные предметы, а также обратился к гражданам, которые выехали из Херсона: не спешите возвращаться, пока не будут завершены стабилизационные мероприятия.