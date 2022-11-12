В Херсоне бабушка на коленях встречала своего внука-военного

Офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным Штирлиц на своем YouTube-канале опубликовал видео, как бабушка на коленях встречает своего внука, увольнявшего Херсон, пишет Тетяна Самарук, РБК-Украина.

На видео видно, как пожилая женщина с криком падает на колени при виде своего внука-бойца, а он бежит к ней.

"Бабушка на коленях встречает своего внука, который увольнял Херсон. Без комментариев... Исторические кадры" , - написал под видео Анатолий Штефан.

В Херсонской области ВСУ взяли под контроль 60 населенных пунктов. Сейчас там полиция приступила к стабилизационным мерам.

Также украинцев на освобожденных территориях призывают быть осторожными и не пытались самостоятельно проверять какие-либо оставленные оккупантами здания и предметы.

Кроме того, в Херсоне работают 10 групп взрывотехников и разные подразделения Сил обороны.