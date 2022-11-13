"Укрзализныця" анонсировала запуск поездов в Херсон
В Укрзализныце рассказали о подготовке возобновления пассажирского сообщения с Херсоном, который был освобожден военными ВСУ 11 ноября от российских захватчиков, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Об этом заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.
Так, в областном центре, который с начала марта находился в российской оккупации, сейчас еще предстоит провести массу подготовительных работ перед запуском поезда.
"Долгий день. Но мы должны добраться до Херсона. Оценить повреждения, скоординироваться с ВСУ и властью, организовать команду для скорейшего возобновления железнодорожного сообщения в Херсон", - говорится в публикации.
Так, необходимо провести разминирование, а также в УЗ обещают оперативно отремонтировать поврежденные пути и разбитые вагоны поездов.
"Вокзал на месте. Люди ждут. Значит, скоро будет поезд в Херсон", - отмечает Камышин.