Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в живой силе и технике с начала полномасштабного вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 80 860 (+650) человек ликвидировано,
  • танков - 2840 (+2),
  • боевых бронированных машин - 5742 (+12),
  • артиллерийских систем - 1837 (+8),
  • РСЗО - 393 (+0),
  • средства ПВО - 206 (+1),
  • самолетов - 278 (+0),
  • вертолетов - 261 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1507 (+1),
  • крылатые ракеты – 399 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4295 (+16),
  • специальная техника -160(+0).

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