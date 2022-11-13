Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в живой силе и технике с начала полномасштабного вторжения.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 80 860 (+650) человек ликвидировано,
- танков - 2840 (+2),
- боевых бронированных машин - 5742 (+12),
- артиллерийских систем - 1837 (+8),
- РСЗО - 393 (+0),
- средства ПВО - 206 (+1),
- самолетов - 278 (+0),
- вертолетов - 261 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1507 (+1),
- крылатые ракеты – 399 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 4295 (+16),
- специальная техника -160(+0).