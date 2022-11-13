Ким призывает бизнес возвращаться в Николаев: будем восстанавливать регион

Представителей бизнеса из Николаевской области призывают возвращаться в регион. В частности, речь идет о строительных компаниях, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона.

Он отметил, что освобождение территорий на юге и отдаление линии фронта улучшат ситуацию в Николаеве и области. После установления безопасной дистанции можно говорить о возобновлении работы портов и бизнеса в регионе.

"После дистанции более-менее безопасной будет подниматься вопрос восстановления николаевских портов, потому что это важно. Но в общем, сейчас я буду обращаться ко всему бизнесу, к людям, чтобы готовились возвращаться, разворачиваться в Николаеве, помогать в восстановлении региона. Потому что я для себя ставлю задачу - восстановление региона" , - отметил Ким.

При этом глава ОВА добавил, что в Николаевской области уже начались восстановительные работы. В частности, дорожники приступили к ремонту дорог.

"Я приглашаю строителей, строительные компании, которые могут работать. Будем что-то думать с деньгами и будем восстанавливать наш регион" , - подчеркнул он.

Напомним, ВСУ освободили от оккупантов почти всю Николаевскую область, кроме населенных пунктов на Кинбурнской косе.