Сунак: Мы привлечем Путина к ответственности

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провозгласит критическую речь в отношении правящего в РФ режима Владимира Путина за военную агрессию против Украины. Он провозгласит ее на саммита G20, который состоится в Индонезии, сообщает Корреспондент.

Об этом пишет The Daily Telegraph.

"На этом саммите G20 не будет как обычно. Мы критикуем режим Путина, посеявший хаос по всему миру, разрушая жизнь людей и погружая международную экономику в бездну потрясений. Мы привлечем режим Путина к ответственности и укажем на его полное пренебрежение к международному сотрудничеству и к уважению таких форумов, как G20" , – подчеркнул он.

Сообщается, что британский премьер-министр использует формат G20, чтобы продолжать создавать "региональные альянсы, основанные на наших ценностях". Например, такие альянсы такого сотрудничества трехстороннее военное соглашение AUKUS (военный альянс Австралии, Великобритании и США), созданный в 2021 году.